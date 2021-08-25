Пермь, 25 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Прикамье получило крупную партию антиковидной вакцины. В регион доставлено 63 188 комплектов однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Вакцина

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Стоит отметить, что это крупнейшая партия препарата за весть период поставок. Вакцину используют для иммунизации граждан старше 18 лет, переболевших COVID-19, а также для ревакцинации.

По данным минздрава, с начала 2021 года в Пермском крае первым компонентом привиты 648,1 тыс. жителей. Полный курс вакцинации прошли 506,6 тыс. пермяков.