Джакарта, 25 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В национальном энергетическом совете Индонезии заявили, что государство намерено прекратить экспорт газа в 2036 году, сообщает CNBC Indonesia.

(сс) aherrero Добыча газа

Согласно полученным данным, экспорт газа за последние 10 лет имеет тенденцию к снижению. Между тем доля внутреннего спроса продолжает увеличиваться.

Индонезия имеет большие запасы газа, достигающие 62,4 трлн кубических футов. Запасы такого размера можно использовать в ближайшие 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что уровень инфляции в стране во втором квартале 2021 года составил 1,52%.