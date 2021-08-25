Воронеж, 25 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Крупный пожар в строящемся многоэтажном жилищном комплексе в Воронеже, произошедший утром 25 августа, ликвидирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Место пожара

«11:09 — ликвидация пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре в строящемся здании многоэтажного жилого комплекса «Атлантис» на улице Переверткина поступило в 09:49 25 августа. Как сообщало ИА REGNUM, загорелся утеплитель и стройматериалы на площади около 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.