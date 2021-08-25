Бишкек, 25 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил новый состав Совбеза республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Согласно подписанному указу, председателем Совбеза является президент Киргизии. Заместителем председателя назначен Таалатбек Масадыков, секретарем — Марат Иманкулов.

В состав Совета безопасности вошли спикер парламента, председатель правительства, руководитель администрации президента, госсекретарь и генеральный прокурор.

Также в состав вошли министр обороны, главы МИД, МЧС и МВД, а также председатель Государственного комитета национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госкомитет нацбезопасности Киргизии прокомментировал высказывание заместителя председателя совета безопасности Таланта Масадыкова о том, что он готов дать несколько советов председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву по поводу необходимости ограничить присутствие киргизских спецслужб в СМИ.

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