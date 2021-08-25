Москва, 25 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 19,7 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья и строительство объектов инфраструктуры. Об этом 25 августа сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Данные денежные средства предусмотрены в бюджете 2022−2023 года, однако, уточнили в правительстве, будут направлены уже сейчас.

13,1 млрд рублей направят в 23 региона, финансирование предназначено для ускоренного расселения граждан из аварийных домов. Планируется за счёт этих средств переселить более 26 тысяч человек. Общая площадь расселяемого жилья составит 417 тыс. кв. м.

«Часть выделенных средств — 3,4 млрд рублей — поступит ещё в 10 регионов на ускоренное завершение строительства важной для жителей новостроек инфраструктуры», — рассказали в правительстве.

Планируется построить школы, детские сады, поликлиники, а также дороги и объекты ЖКХ.