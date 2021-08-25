Пятигорск, Ставропольский край, 25 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Пятигорске установили декорации к сериалу «Шифр», который в настоящее время демонстрирует Первый канал. В курортном городе на Кавминводах будут снимать третий сезон детектива, героями которого являются четверо подруг — бывших военных шифровальщиц. О предстоящих съемках сообщил на своей странице в Instagram глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Снимается кино

«Съемочная группа российского детективного ретро-сериала «Шифр» приступила к установке декораций в Пятигорске. Начнутся съемки уже в эту среду», — написал мэр. По его словам, снимать детектив будут еще и осенью.

Жители города, в том числе и те, кто летом принял участие в кастинге на роли в массовке, порадовались тому, что старые районы Пятигорска стали декорацией к популярному фильму. Однако прозвучало среди комментариев этой новости на странице мэра в соцсети и такое мнение.

«Что-то они не снимают фильмы на новых красивых магазинах и торговых центрах. Может, пока не поздно, заняться восстановлением и сохранением дореволюционных зданий Пятигорска? Архитектура сама по себе достопримечательность города нашего! А мы ее уничтожаем», — написала одна из подписчиц.