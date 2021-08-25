Москва, 25 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Мартунинском районе Нагорного Карабаха военнослужащие Центра гуманитарного реагирования (ЦГР) российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность сборщиков винограда на отдалённых плантациях. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы ведут разминирование в Нагорном Карабахе

представитель российского миротворческого контингента Андрей Пирожков «Задачей на сегодня является обеспечение безопасности при сборе урожая винограда в Мартунинском районе. Так как виноградники находятся вблизи линии разграничения, жители обратились к командованию российским миротворческим контингентом с просьбой оказания содействия в обеспечении безопасности проводимых работ».

Перед началом сельскохозяйственных работ российские сапёры проверили и очистили от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов виноградники в селении Чартар Мартунинского района. После чего обеспечивали охрану сборщиков ягоды.

«Сперва скажу спасибо миротворцам за то, что они приехали и обеспечивали нашу безопасность. Сегодня первый день сбора урожая винограда, люди не боятся приезжать собирать виноград», — приводятся в сообщении слова сотрудника виноградарского хозяйства Мкртчана Араика. По его словам, виноградом люди начали заниматься поздно, поэтому урожайность сейчас не очень большая. В этом году они постараются все необходимые работы провести вовремя для получения хорошего урожая в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента сопроводили более 200 паломников при посещении ими монастыря Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон.

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