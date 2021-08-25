Кострома, 26 августа, 2021, 02:16 — ИА Регнум. В Костроме начался набор детей в учреждения дополнительного образования на 2021−2022 учебный год. Об этом сообщает администрация города.

Наталья Диева Дети и модели самолётов

Черезнавигатор дополнительного образования родители могут записать ребят на 1800 программ. Около 100 из них доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наибольшей популярностью в городе традиционно пользуются курсы социально-педагогического, технического, художественного, спортивного и краеведческого направлений.

В прошлом учебном году в учрежденияхдопобразованиязанимались более половины всех детей, живущих в областном центре — 28 тысяч человек. Отметим, что по данным исследования Министерства культуры за 2020 год Костромская область заняла первое место среди регионов России по количеству сельской молодёжи, обучающейся в школах искусств.