Стокгольм, 25 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Ожидается, что распространение коронавирусной инфекции в Швеции будет нарастать, и существующие ограничения должны сохраняться в течение некоторого времени. В то же время в Агентстве общественного здравоохранения считают, что нагрузка на больницы и коечный фонд будет значительно ниже, чем прошлой осенью, даже если худший сценарий ведомства станет реальностью. Об этом 24 августа в эфире телеканала SVT заявила представитель Агентства общественного здравоохранения Сара Байфорс.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Мы не знаем, как ситуация будет развиваться. Мы лишь представляем сценарии возможного развития событий, и иногда мы были правы, иногда мы ошибались очень сильно», — призналась Байфорс.

«У вас есть три сценария развития событий, но как вы думаете, распространение коронавируса будет относительно низким?» — спросила ведущая.

«Да, относительно низким по сравнению с предыдущим периодом, и еще с меньшей нагрузкой на систему здравоохранения. Вот почему мы говорим, что больше никаких [ограничительных] мер не требуется, но мы также сейчас не видим возможности их смягчать еще дальше», — ответила Байфорс.