Ереван, 25 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Армении назрела необходимость провести конституционную реформу. Об этом 24 августа заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, когда представлял в парламенте страны пятилетнюю программу правительства.

Gov.am Никол Пашинян

Премьер-министр заявил, что после поражения в Нагорном Карабахе многие в Армении начали призывать заменить форму правления в стране на президентскую или полупрезидентскую. По мнению Пашиняна это вызвано тем, что парламентская форма правления показала неэффективность.

«Если хотите, конституционные реформы являются и вопросом безопасности государства», — заявил Пашинян.

Он добавил, что вопрос о проведении реформы остро встал, когда Генштаб Армении выступил против руководства страны, когда требовались срочные действия.

Напомним, Армения стала парламентской республикой с 2018 года. Форму правления изменил тогдашний президент республики Серж Саргсян перед тем, как истёк срок его полномочий. После избрания Саргсяна премьер-министром в стране начались беспорядки, на фоне которых главой правительства республики стал возглавивший протесты Пашинян.