Екатеринбург, 25 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Прокуратуру просят проверить деятельность Музея истории Екатеринбурга из-за тренинга для журналистов, проводимого на деньги иностранного фонда. Скан депутатского обращения есть в распоряжении корреспондента ИА REGNUM.

Http://dom-makletskogo.ru/ Дом Маклецкого

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков направил обращение и.о. прокурора Кировского района Екатеринбурга Данилу Новосельцеву с просьбой провести проверку.

В тексте документа отмечается, что в филиале музея (в «Доме Маклецкого») планировалось провести тренинг для журналистов. Мероприятие организовывала структура «Пространство Политика», финансируемая немецким Фондом имени Генриха Бёлля. Фонд выступал против строительства газопровода «Северный поток — 2» и был замечен за пропагандой ЛГБТ, отмечает парламентарий.

Тимофей Жуков Обращение в прокуратуру

«Прошу провести проверку на предмет законности предоставления площадки муниципального учреждения культуры для обучения иностранных журналистов на средства иностранной неправительственной организации», — сообщается в обращении.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат объяснил, с какой целью обратился в прокуратуру.

Egd.ru Тимофей Жуков

Тимофей Жуков «Когда руководство бюджетного учреждения не вникает, кто проводит мероприятия на их площадке, я считаю, что это люди, которые могут навредить. Поэтому их руководству стоит обратить внимание на то, насколько добросовестные и внимательные сотрудники работают у них, и насколько они представляют интересы государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Музее истории Екатеринбурга заявили, что не знали об иностранном финансировании организатора тренинга. Отметим, в комиссии Госдумы по иностранному вмешательству обвиняли фонд Бёлля в многолетней деструктивной деятельности и вмешательстве во внутренние дела России.