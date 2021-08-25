Пермь, 25 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор 53-летнему мужчине, который признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки, сообщает СУ СКР по региону.

diegoattorney За решеткой

По данным ведомства, летом 2020 года ребенок катался на велосипеде возле частного дома. Когда на велосипеде спустило колесо, девочка попросила помощи у знакомого своего отца. В гараже злоумышленник совершил сексуальное преступление.

Суд назначил пермяку наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.