Стокгольм, 25 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Перестрелки на улицах и площадях в Швеции с участием членом ОПГ должны предусматривать дополнительное наказание до четырех лет лишения свободы, а вовлечение детей в преступную деятельность должно считаться уголовным преступлением. Это предлагается в крупном правительственном расследовании, которое поступило на стол министру юстиции Швеции Моргану Йоханссону 24 августа, передает новостная служба SVT Nyheter.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

«Это самые обширные уголовные наказания, которые когда-либо предлагались, что необходимо с учетом наблюдаемого нами развития ситуации», — заявил Йоханссон в ходе пресс-конференции.

В документе предлагается новая форма ужесточения наказаний. Предварительным условием для применения «суровой надбавки» является то, что преступление было связано с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ в общественном месте. Или что преступление было связано с конфликтом между членами ОПГ или было направлено на то, чтобы спровоцировать такой конфликт между ними.

Более того, минюсту Швеции была представлена возможность подготовить законопроект, согласно которому в УК Швеции добавлялось бы новое преступление — вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.