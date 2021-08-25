Медведевский район, Марий Эл, 25 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Лесной пожар в Марий Эл удалось локализовать. Активное горение на площади 27 гектаров ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Пожарная техника

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Работы проводятся на пяти участках — у поселка Сосновый Бор, деревни Студенка, озер Шап и Щучье, а также в районе реки Чернушка. Проводится окарауливание, проливка торфяников и опашка по границам заболоченных участков. В ночное время в этих работах приняли участие 309 человек и 77 единиц техники, в том числе 197 человек и 28 единиц техники от МЧС.

За предыдущие сутки три вертолета произвели 74 сброса воды общим объемом 222 тонны. В тушении пожара участвовали около 800 человек и 156 единиц техники.

25 августа на пожаре будут работать четыре вертолета, группировка сил и средств в составе 544 человек и 105 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась — из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 0:00 мск 24 августа, на землях лесного фона республики действовали два пожара, площадь, пройденная огнем, достигла 4532 гектаров.

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