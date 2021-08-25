Ташкент, 25 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. До конца августа власти Узбекистана хотят двумя поездами вывезти своих граждан из России, которые остались там из-за связанных с пандемией ограничений на транспорте. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»).

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«Для того, чтобы доставить в нашу страну наших соотечественников, оставшихся в российском государстве во время пандемии, подразделением узбекских железных дорог будет запущен специальный рейс 483-го пассажирского поезда по маршруту «Волжский — Ташкент» 27 августа 2021 года в 20:57 (мск)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 30 августа по маршруту «Тольятти-Ташкент» будет запущен специальный рейс пассажирского поезда 446, который отправится со станции Тольятти в 12:35 (мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно, что первый день шестых Международных армейских игр в иранском городе Исфаган официально начался с соревнований команд из Ирана и Узбекистана в области артиллерии.