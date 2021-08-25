Кызыл, 25 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Туве собственники недвижимого имущества и транспорта задолжали 170 млн рублей налогов, из которых 94 млн приходится на жителей столицы республики Кызыла. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налог на недвижимость

В числе должников владельцы земельных участков, квартир, домов, гаражей и транспортных средств.

«В общем случае налог должен быть уплачен не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим календарным годом», — отметили в мэрии.

Как отмечается, в ближайшее время региональное управление ФНС России начнёт направлять налогоплательщикам уведомлений об уплате имущественных налогов за 2020 год. В связи с этим чиновники призвали жителей погасить задолженность в добровольном порядке в ближайшее время.