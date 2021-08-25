Москва, 25 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин особо отметил, что «ДОМ.РФ» является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важной области, как жилищная сфера, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Inginstroy.ru Строительство жилья

«И дальше прозвучала сенсация: Виталий Мутко предложил разрешать корпорации «ДОМ.РФ» давать прямые кредиты регионам, что Бюджетный кодекс РФ в нынешней его редакции запрещает.

И Путин поддержал эту идею. Так что «ДОМ.РФ» и так являлся институтом развития, а с такими новыми возможностями его вес в строительной отрасли резко вырастет», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором института развития «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что «ДОМ.РФ» является «ключевым звеном для достижения национальных целей развития» в жилищная сфере.

Читайте подробнее: Путин: Россия впервые за всю историю в состоянии решить жилищный вопрос