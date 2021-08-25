Стокгольм, 25 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Фондовые рынки как в Швеции, так и за рубежом, сейчас движутся как поезд — на всех парах. Однако за котировками, устремляющимися ввысь, стоят серьезные меры государственной поддержки. Поэтому, по словам финансового обозревателя телеканала SVT Кристины Лагестрём, сейчас есть серьезные опасения по поводу того, что финансовую систему Швеции ждет обвал после сокращения госсубсидий. Об этом она рассказала в эфире SVT 25 августа.

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Экономика Швеции выглядит на удивление хорошо, подчеркивает Лагерстрём: прибыли компаний высоки, и несколько секторов, пострадавших от пандемии, сумели восстановиться в течение лета.

Однако, отметила она, за успехами стоят банки и правительство, которые вливали огромные суммы денег.

«Теперь поддержка со стороны правительств и центральных банков должна быть сокращена, и есть опасения, что это произойдет слишком быстро и приведет к краху — или что это будет происходить слишком медленно. Тогда вырастут инфляция и процентные ставки», — считает эксперт.