Москва, 25 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, завершились матчи группового этапа. Об этом сообщает ИА REGNUM.

(сс) n3otr3x Пляжный футбол

В группе С сборная Бразилии разгромила команду Белоруссии со счётом 5:0, а сборная Швейцарии победила команду Сальвадора (8:7). Швейцарцы вышли из группы с первого места, а бразильцы — со второго.

В группе D сборная Португалии, которая является действующим чемпионом мира, проиграла команде Уругвая со счётом 6:7 и выбыла с мирового первенства, заняв третье место. Первое место в этой группе занял Сенегал, второе — Уругвай.

В четвертьфинальных матчах, которые пройдут 26 августа, сыграют следующие команды:

Россия — Испания

Швейцария — Уругвай

Таити — Япония

Сенегал — Бразилия

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