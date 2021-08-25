Чемпион мира по пляжному футболу не вышел в плей-офф на ЧМ в Москве
Москва, 25 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, завершились матчи группового этапа. Об этом сообщает ИА REGNUM.
В группе С сборная Бразилии разгромила команду Белоруссии со счётом 5:0, а сборная Швейцарии победила команду Сальвадора (8:7). Швейцарцы вышли из группы с первого места, а бразильцы — со второго.
В группе D сборная Португалии, которая является действующим чемпионом мира, проиграла команде Уругвая со счётом 6:7 и выбыла с мирового первенства, заняв третье место. Первое место в этой группе занял Сенегал, второе — Уругвай.
В четвертьфинальных матчах, которые пройдут 26 августа, сыграют следующие команды:
- Россия — Испания
- Швейцария — Уругвай
- Таити — Япония
- Сенегал — Бразилия
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