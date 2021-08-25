Самара, 25 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в убийстве своей знакомой в Самаре. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Цитата из х/ф «Преступление и наказание». реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Убийство

По версии следствия, вечером 22 августа фигурант уголовного дела 1983 года рождения в квартире потерпевшей, нанес женщине 1957 года рождения смертельные ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в убийстве знакомого.