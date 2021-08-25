Москва, 25 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Москве высадили деревья и кустарники у станции Большой кольцевой линии метро «Петровский парк». Об этом 25 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Клён

Как рассказал замглавы департамента капитального ремонта города Сергей Мельников, на прилегающей к станции территории высадили 20 крупномерных деревьев (три серебристых клёна и 17 лип «паллид»), 250 кустарников и 1060 многолетников.

«Выбор видов деревьев и кустарников определялся двумя основными факторами: способностью адаптироваться к условиям мегаполиса и сложившимся обликом уличного пространства», — сказал Мельников.

Среди высаженных кустарников есть сирень, ярко-зеленая альпийская смородина, ирга сорта «ламарка», гортензия древовидная с шапками цветов разных оттенков, серая спирея с раскидистыми цветущими побегами и можжевельник казацкий.