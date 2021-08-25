Москва, 25 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали двух человек по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщает 25 августа пресс-служба столичного главного управления МВД.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Полиция

Отмечается, что обвиняемые создали в столице кредитную организацию, не имеющую лицензии для банковской деятельности.

Деньги клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. Нелегальный оборот злоумышленников, по предварительным данным, составил более 465 млн рублей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Полицейские провели обыски в местах проживания задержанных и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа правоохранительные органы Нижегородской области пресекли деятельность группы из десяти подпольных банкиров, чей доход от нелегальной финансовой деятельности превысил 40 млн рублей. По версии следствия, открытый ими нелегальный банковский бизнес действовал в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода с января 2017 года.

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