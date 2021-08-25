Женева, Швейцария, 25 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Людей с артериальной гипертензией стало почти вдвое больше в мире за последние 30 лет — 1,28 млрд вместо 650 млн. Примерно каждый второй о своём недуге не знает, говорится в опубликованном 25 августа сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

MedWeb.ru Измерение артериального давления

ВОЗ и Имперский колледж Лондона проанализировали тенденции в области распространения гипертонии, её выявления, лечения и контроля и опубликовали итоги своего анализа в медицинском журнале The Lancet. Исследование охватило 100 млн человек в возрасте от 30 до 79 лет в 184 странах мира.

С 1990 по 2019 год, отметили учёные, число людей с артериальной гипертензией выросло с 650 млн до 1,28 млрд. У гипертоников чаще развиваются болезни сердца, мозга и почек, гипертония — одна из основных причин смерти и заболеваний.

Значительный рост числа гипертоников специалисты объясняют увеличением населения Земли и повышением его среднего возраста. Чаще гипертонию выявляют у людей в бедных и средних по обеспеченности жителей странах.

Доля гипертоников по состоянию на 2019 год была наименьшей в Канаде, Перу и Швейцарии, а наибольшей — в Доминиканской Республике, на Ямайке и в Парагвае (среди женщин), а также в Венгрии, Парагвае и Польше (среди мужчин).

Примерно 580 млн человек не знают, что у них гипертония, а около 720 млн человек никак не лечат её.

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