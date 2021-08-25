Стокгольм, 25 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. По данным Совета по предотвращению преступлений, в Швеции снизилась доля подозреваемых в совершении уголовных преступлений. В то же время в совершении преступлений подозревается больше лиц, рожденных за границей, чем лиц, рожденных в Швеции. Об этом 25 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Иностранцы подозреваются в совершении различных уголовных преступлений в 2,5 раза чаще, чем шведы. Об этом свидетельствует статистика за 2008 и 2017 гг.

Отмечается, что в особую группу риска входят молодые люди, рожденные за границей. Молодежь также обычно подозревают в преступлении в большей степени, чем пожилых людей.

В то же время сокращение числа подозреваемых в совершении уголовных преступлений распространяется не на все преступления. Преступления, связанные с наркотиками, участились во всех группах, которые расследовал Совет по предотвращению преступлений.