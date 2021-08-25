Екатеринбург, 25 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Полицейские задержали группу лиц в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Duma.gov.ru Полиция

«Поступила информация, что собралась большая группа граждан, среди которых могут быть те, кто находится в розыске либо те, кто нарушил закон», — сказал полковник.

Личности задержанных уже установлены. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

По информации местных журналистов, задержанные являются иностранцами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские задержали группу лиц, сидевших в кафе на улице Юмашева.