Воронеж, 25 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Крупное возгорание в многоэтажном строящемся жилом комплексе в Воронеже локализовано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Место пожара

«10:51 — локализация», — сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что на данный момент ликвидировано открытое горение, идет проверка всего здания. Приблизительная площадь пожара составила 150 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл утром 25 августа на первом этаже строящегося многоэтажного жилого комплекса «Атлантис» на ул. Переверткина 2\1. Загорелся утеплитель и стройматериалы, густые клубы чёрного дыма видны из разных районов города.