Салехард, 25 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований назвал одной из лучших управленческих практик в России «Честный маршрут» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на сайте института.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Напомним, глава ЯНАО за две недели проехал более 1,5 тысяч километров от Салехарда до Ноябрьска на автомобиле «Лада», оценив состояние новых и строящихся дорог, посетил 12 населенных пунктов, побывал на строящихся социальных объектах и площадках возведения жилых домов, учреждения здравоохранения, образования, культуры, общественные организации.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с тундровиками

Кроме того, Дмитрий Артюхов провёл 12 встреч с жителями региона, из них шесть — на уличных площадках.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Встреча с главой ЯНАО

Встречи губернатора с ямальцами транслировались в прямом эфире в социальных сетях. Глава ЯНАО лично ответил более чем на 180 вопросов жителей региона.

«Честный маршрут» принёс Дмитрию Артюхову репутацию самого открытого для общения с населением губернатора России. Мероприятие высоко оценили политологи и управленцы, отметив лидерство главы ЯНАО среди российских губернаторов по показателю доверия населения.