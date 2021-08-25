Автопробег главы Ямала стал одной из лучших управленческих практик в России
Салехард, 25 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований назвал одной из лучших управленческих практик в России «Честный маршрут» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на сайте института.
Напомним, глава ЯНАО за две недели проехал более 1,5 тысяч километров от Салехарда до Ноябрьска на автомобиле «Лада», оценив состояние новых и строящихся дорог, посетил 12 населенных пунктов, побывал на строящихся социальных объектах и площадках возведения жилых домов, учреждения здравоохранения, образования, культуры, общественные организации.
Кроме того, Дмитрий Артюхов провёл 12 встреч с жителями региона, из них шесть — на уличных площадках.
Встречи губернатора с ямальцами транслировались в прямом эфире в социальных сетях. Глава ЯНАО лично ответил более чем на 180 вопросов жителей региона.
«Честный маршрут» принёс Дмитрию Артюхову репутацию самого открытого для общения с населением губернатора России. Мероприятие высоко оценили политологи и управленцы, отметив лидерство главы ЯНАО среди российских губернаторов по показателю доверия населения.