Березники, Пермский край, 25 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края ранним утром 25 августа в опору контактной сети в троллейбусном парке ударила молния. Из-за удара на подстанции произошло возгорание. Оно ликвидировано, но последствия пожара остались, сообщает пресс-служба городской администрации.

Павел Редин ИА Красная Весна Молния

В результате ЧП из строя вышло оборудование трансформаторной подстанции. Троллейбусы в полном объеме не смогли выйти на маршруты. Пришлось произвести оперативное переключение на резервную линию. В результате на линию вышло 12 машин.

Восстановительные работы продолжаться в течение дня. По мере возможности на маршруты будут выпускать новые единицы электротранспорта.