Петрозаводск, 25 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Из восьми человек, отравившихся суррогатным алкоголем в Пудожском районе Карелии, скончались пять человек — один на месте происшествия, еще до приезда медиков, остальные четверо умерли в больницах региона. Установлено, что употребленный потерпевшими «напиток» содержал смертельно опасный метанол. Все отравившиеся являются гражданами Белоруссии, работавшими в Карелии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Как сообщает «Интерфакс», утром и вечером 24 августа скончались двое отравившихся, находивших в тяжелом состоянии в Республиканской больнице им. В.А. Баранова в Петрозаводске. В их организме найден метанол. Еще трое пострадавших находятся в Медвежьегорской ЦРБ в удовлетворительном состоянии.

В следственном управлении СУ СКР Республике Карелия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц»). Установлено, что отравление работников предприятия в Пудожском районе суррогатным алкоголем произошло 22 августа 2021 года.

«По имеющейся у следствия информации алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Республики Карелия», — сообщили в ведомстве.

Следователи выясняют происхождение ядовитой жидкости, допрашивают причастных к происшествию лиц. Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Карелия.