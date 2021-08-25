Обнинск, Калужская область, 25 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области от новой коронавирусной инфекции привились только 25% педагогов. При этом в среднем по городу вакцинировано 33,1% населения, сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления общего образования Обнинска Татьяну Волнистову.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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«Динамику в целом среди сотрудников общеобразовательных организаций наблюдаем положительную, — отметила Волнистова. — Потому что до отпусков этот показатель был ниже 10%. Вакцинировались 620 из 2446 человек. Основная работа по мотивации к вакцинации у нас будет проводиться после 26 августа. Мы нашли взаимопонимание с руководством Клинической больницы №8 ФМБА России, составили графики».

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова также обратила внимание на низкий показатель привившихся от ковида в учительской среде. «Один заболевший педагог — это контакт с 30 учениками минимум. Аналогичная ситуация в детских садах. А ведь это дети, которые не защищены, поскольку они не привиты. Вокруг них необходимо создать надежную иммунную прослойку», — отметила Леонова.