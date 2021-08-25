Иркутск, 25 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. За семь месяцев 2021 года объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 59% и составил 104,9 тысячи кубических метров. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Отмечается при этом, что количество незаконных рубок в 2021 году снижено на 48%, предполагаемый причиненный ущерб — на 42%.

По мнению министерства лесного комплекса Приангарья, такое существенное снижение объемов вырубок происходит на фоне расширения зоны космомониторинга лесов. Его площадь в 2020—2021 годах увеличена на 30% по сравнению с 2018—2019 годами, а именно с 33 миллионов гектаров до 43 миллионов. Площадь непрерывного мониторинга также расширена — с пяти миллионов гектаров до 13,9 миллиона.

«Показатели по сокращению объемов и количества незаконных рубок в регионе являются наилучшими значениями за последние пять лет. В 2016 году объем незаконных рубок составлял 1,1 миллиона кубометров. При этом площадь зоны мониторинга пять лет назад была на треть меньше, чем в текущем году», отмечают чиновники.

«Сегодня пристальное внимание министерства приковано к арендаторам лесных участков, на территории которых зафиксирован наибольший объем незаконных рубок. Мы принимаем соответствующие меры к их пресечению, досрочному прекращению договор аренды с такими недобросовестными арендаторами», — отметил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Всего за первое полугодие 2021 года выявлено 742 лесонарушения, из них по 622 фактам возбуждены уголовные дела о незаконных рубках лесных насаждений, к уголовной ответственности привлечено 296 лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество незаконных рубок леса снизилось на 38,6%.

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