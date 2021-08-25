Махачкала, 25 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Дагестане вынесено сразу два приговора в отношении сотрудников полиции, уличенных в коррупционных преступлениях. Одно из уголовных дел было возбуждено по факту вымогательства 350 тыс. рублей бывшим сотрудником МВД, подполковником А., пишет «Лезги газет». Второе дело было возбуждено по факту вымогательства 200 тыс. рублей бывшим майором МВД, сообщило РИА Дагестан.

Publicdomainpictures.net Взятка

Как стало известно, полковник хотел заработать, предложив за трудоустройство местного жителя в органы внутренних дел заплатить ему значительную денежную сумму. Второй экс-полицейский — вымогал деньги за непривлечение лица к уголовной ответственности.

По решению суда в первом случае был назначен всего лишь штраф в сумме 120 тыс. рублей, во втором — четыре года лишения свободы условно. При этом оба экс-полицейские были лишены специальных званий.

Читайте также: В Дагестане при получении взятки задержан чиновник из минимущества