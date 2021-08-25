Москва, 25 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Москве число работников из других регионов РФ восстанавливается после кризиса 2020 года, сообщил 25 августа глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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По его словам, в столице созданы комфортные условия для работы и Москва является центром притяжения для специалистов со всей страны.

«Так, в допандемийный 2019 год в Москве работало более 1,55 млн человек, приехавших из других регионов страны, причём с 2011 года этот показатель вырос почти в 1,5 раза, — рассказал Пуртов. — Во время пандемии из-за введенных весной 2020 года ограничений число иногородних сотрудников снизилось до 1,44 млн человек, но спустя год мы видим, что ситуация постепенно восстанавливается».

Глава департамента прокомментировал результаты опроса сервиса «Работа.ру», по которым каждый второй молодой житель страны хочет работать и учиться в Москве.