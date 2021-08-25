Варшава, 25 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Белорусские власти дали понять Польше, что они не хотят принимать предложенную польской стороной гуманитарную помощь для мигрантов. Об этом 24 августа вечером заявил в эфире Польского телевидения замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

«Мы получили копию дипломатической ноты, из которой ясно следует отсутствие согласия со стороны Белоруссии на переход польско-белорусской границы польским гуманитарным транспортом», — сказал он.

Кроме того, Пшидач добавил, что в это документе также содержится информация о численности группы мигрантов и их национальности, противоречащая, по его мнению, прежней позиции Белоруссии.

«Белорусская сторона тем самым показывает, что не заинтересована в разрешении этого дела, а стремится только обострить дискуссию вокруг этого вопроса», — отметил замглавы польского МИД.

Отметим, 23 августа Польша направила на границу с Белоруссией транспорт с гуманитарной помощью для мигрантов на белорусской территории и готова была ее передать через КПП, запросив согласие Минска.