Уфа, 25 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Бывшего генерального директора АО «Башкоммунприбор» заподозрили в Башкирии в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате имущества предприятия на общую сумму свыше 54 млн рублей. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что учредителем АО «Башкоммунприбор» является министерство земельных и имущественных отношений Башкирии.

По версии следствия, в 2017—2019 годах предприятие заключило контракты с администрациями муниципалитетов на реконструкцию систем отопления в объектах социального назначения и многоквартирных жилых домах.

«Генеральный директор АО «Башкоммунприбор» в рамках исполнения вышеуказанных муниципальных контрактов, в нарушение антикоррупционного законодательства, заключил договоры подряда и поставки оборудования с аффилированными организациями, учредителями и директорами которых являлись его супруга, ее отец, племянник директора и его знакомый. Несмотря на то, что часть работ, предусмотренных договорами подряда, фактически выполнялась силами АО «Башкоммунприбор», оплата подрядчикам производилась в полном объеме. А необходимое отопительное оборудование закупалось не напрямую у поставщика, а через организации сообщников директора, после чего поставлялось АО «Башшкоммунприбор» с максимально возможной наценкой. Необоснованно полученные денежные средства члены преступной группы похищали и расходовали по своему усмотрению. В результате преступных действий обвиняемых АО «Башкоммунприбор» причинен ущерб на общую сумму свыше 54 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Данные факты выявили органы прокуратуры и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по г. Уфе. По данным фактам в отношении директора предприятия и четверых фигурантов уголовного дела было возбуждено уголовное дело. Было выявлено более 20 эпизодов преступлений по признакам злоупотребления должностными полномочиями и растраты.

Отмечается, что свою вину обвиняемые не признали.

«В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 74 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела проведено 56 судебных экспертиз из различных областей науки, допрошено 65 свидетелей, проведено 40 обысков, объем уголовного дела составил 90 томов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут передан в суд, где будут рассмотрены по существу.