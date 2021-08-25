В Воронеже загорелся строящийся многоэтажный жилой комплекс
Воронеж, 25 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Строящийся жилой комплекс загорелся в Железнодорожном районе Воронежа утром 25 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
«По оперативной информации происходит загорание на первом этаже строящегося здания по адресу: Воронеж, Переверткина 2\1. Подразделения на месте, идет тушение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Как уточнили в ведомстве, горит утеплитель и стройматериалы по фасадной и внутренней части здания. На данный момент пожарным удалось локализовать огонь на первом этаже. Площадь пожара пока не называется.
«Также происходит очаговое горение на верхних этажах, идет обследование и тушение, применяется высотная техника. Предварительно пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Отметим, что дым от пожара виден из других районов города, многочисленные записи появились в социальных сетях.