Вашингтон, 25 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Новую информацию об игре Halo Infinite Xbox может сообщить в рамках трансляции Gamescom Opening Night (GON). Об этом 25 августа сообщает портал Comicbook.

343 Industries Halo Infinite

Многих поклонников франшизы расстроило то, что на выставке Gamescom 2021 компания ни слова не сказала о будущей игре. Известный инсайдер Джез Корден написал на своей twitter-странице, что блок Halo Infinite будет включён в трансляцию GON, которая состоится сегодня, 25 августа 2021 года. С аналогичным предположением выступил автор портала VentureBeat Джефф Грабб.

Напомним, Xbox и студия 343 Industries пока не назвали дату релиза Halo Infinite. Ранее СМИ сообщили, что игра может выйти в ноябре 2021 года.