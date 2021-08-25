Берлин, 25 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Сети появились снимки трековой версии Aston Martin Vantage с мотором V12, проходящего испытания на трассе Нюрбургринг в Германии. Снимки с автомобилем размещены на сайте AutoCar.

AutoCar Aston Martin Vantage

В компании позиционируют будущую новинку, как конкурента модели Porsche 911 Turbo S.

Внешне новый Vantage отличается стремительной линией силуэта, овальными фарами, «вздутым» капотом, воздухозаборниками, большой радиаторной решёткой и двойными патрубками выхлопа под задним бампером.

Ожидается, что мотор V8, используемый в актуальной версии Vantage, будет заменён двигателем V12 рабочим объёмом 5,2 литра с двойным турбонаддувом. Максимальная производительность такого агрегата составляет 690 «лошадей». До сотни Vantage с таким мотором сможет разгоняться всего за 3,5 с.

На рынке спорткар появится в 2023 году.

Ранее компания Aston Martin на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (США) провела официальную премьеру лимитированного гиперкара Valkyrie Spider. Он укомплектован бензиновым «движком» V12 объёмом 6,5 л и мощностью 1014 л. с. (740 Нм).

Читайте также: В Британии выставили на продажу редкий спидстер Aston Martin