Саратов, 25 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В 22 районах Саратовской области зарегистрировали природные очаги клещевого боррелиоза, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

По состоянию на 24 августа в медицинские организации области обратилось 575 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 168 детей, что ниже на 22,2% показателя аналогичного периода прошлого года.

За истекший период исследовали 629 клещей, среди снятых с людей насекомых выявлены 16 положительных проб на клещевой боррелиоз и 10 экземпляров клещей положительных на клещевой боррелиоз, добытых в природных биотопах.

Наиболее характерной для Саратовской области инфекцией, которая передается с укусами клещей, является иксодовый клещевой боррелиоз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, первые обращения пострадавших от укусов клещей зарегистрировали в 2021 году в Саратовской области в начале апреля.

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