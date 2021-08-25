На Камчатке пытаются сохранить одно из самых крупных нерестилищ региона
Петропавловск-Камчатский, 25 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Начикинскому озеру в Камчатском крае намерены присвоить статус особо охраняемой территории, чтобы не дать туристам уничтожить популяцию лососей. Вопрос охраны водоёма обсудили на совещании в правительстве региона, пишет ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
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Состоянием озера обеспокоены учёные. Они считают, что массовый туризм наносит урон экологии и рыбному хозяйству водоёма. Туристы массово ловят рыбу в том числе в период нереста лососей.
Туристам разрешат бывать на особо охраняемом озере, но только с соблюдением правил, которые налагает статус объекта.
Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии вступил в силу закон, смягчающий режим проживания в границах особо охраняемых природных территорий.