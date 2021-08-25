Петропавловск-Камчатский, 25 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Начикинскому озеру в Камчатском крае намерены присвоить статус особо охраняемой территории, чтобы не дать туристам уничтожить популяцию лососей. Вопрос охраны водоёма обсудили на совещании в правительстве региона, пишет ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Alex Манжерокское озеро

Читайте также: В Башкирии разрешили оформлять земли на охраняемых природных территориях

Состоянием озера обеспокоены учёные. Они считают, что массовый туризм наносит урон экологии и рыбному хозяйству водоёма. Туристы массово ловят рыбу в том числе в период нереста лососей.

«Начикинское озеро — одно из самых крупных нерестилищ Камчатки. Чтобы сохранить популяцию лососей, было принято решение о присвоении озеру статуса особо охраняемой территории. Необходимо вводить ограничения для пребывания людей. Сейчас мы видим браконьерство, мусорные свалки, оставленные туристами. Это плохо влияет на животных и растения, которые находятся на территории озера. Ученые провели исследование и подготовили научную работу, где составили перечень растений, животных и описали моменты, на которые необходимо обратить внимание», — сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Туристам разрешат бывать на особо охраняемом озере, но только с соблюдением правил, которые налагает статус объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии вступил в силу закон, смягчающий режим проживания в границах особо охраняемых природных территорий.