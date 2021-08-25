Чебоксары, 25 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В столице Чувашии школьные линейки в День знаний рекомендуется проводить по классам на открытых площадках, при этом родителей обяжут быть в масках. Об этом сообщает управление образования администрации Чебоксар.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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В мэрии напоминают, что в 2020 году из-за сложной эпидемической ситуации праздничные линейки прошли только в первых и выпускных классах, родителей не приглашали. В этом году администрация рекомендует проводить их на открытом воздухе «по классам или параллелям» с использованием масок для родителей.

«В случае неблагоприятных погодных условий праздник можно перенести в помещение школы, исключая массовое скопление обучающихся, но уже без допуска родителей», — говорится в сообщении.

Новый учебный год начнётся в очном режиме, но при этом сохранится утренний «фильтр», за классами также закрепят конкретные кабинеты, будут использоваться антисептики и приборы для обеззараживания воздуха.

В этом году за парты сядут 66 тыс. чебоксарских детей, в том числе свыше 8 тыс. первоклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 31 138 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 28 302 пациента, скончались 1936 человек.