Кемерово, 25 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В администрации правительства Кузбасса сегодня, 25 августа, накануне Дня шахтёра, наградили работников угольной отрасли. Награды и почётные звания получил 51 человек. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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Так, за мужество, верность профессии, многолетний и добросовестный труд 36 угольщиков Кузбасса удостоены государственных наград. Также были награждены победители конкурса «Кузбасс — угольное «сердце» России».

«Было непросто сохранить угольную отрасль в условиях жесточайшего кризиса и пандемии. Но мы преодолеваем все вызовы, Кузбасс — один из лидеров страны по темпам развития. Как основной угледобывающий регион России мы даем более 60% добычи и 75% экспорта угля, модернизируем предприятия в соответствии с мировыми стандартами. Угольная отрасль была и остаётся одним из важнейших аспектов развития региона», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.