Джакарта, 25 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетио подчеркнул, что солдаты должны владеть иностранными языками, сообщает Kompas.

U.S. Department of Defense Индонезийские и американские солдаты

Фаджар Прасетио торжественно открыл языковой центр ВВС Индонезии на востоке Джакарты.

По его словам, владение иностранными языками должно стать обязательным для военных Индонезии. Благодаря языку военные ВВС Индонезии смогут налаживать сотрудничество с другими военно-воздушными силами.

Как сообщало ИА REGNUM, танкер под флагом Багамских островов был задержан индонезийским судном за нарушение территориальных вод Индонезии.