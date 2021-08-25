Солнечногорск, Московская область, 25 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске проходит трек «Студенты» конкурса «Лидеры России». В нем принимают участие 127 человек из 29 регионов России.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Алексей Немов

«Впервые в конкурсе «Лидеры России» участвуют студенты. Несмотря на отсутствие управленческого опыта, это заряженные, целеустремленные ребята, готовые к самым амбициозным задачам. Из 15 420 участников, подавших заявки, в финал вышли 127 человек из 29 регионов России, которые продолжат путь к победе. Молодая энергия добавила новых красок в наш конкурс — участники уже занимаются предпринимательством, создают стартапы, развивают социальные, экологические, волонтерские проекты, увлекаются новыми технологиями и IT, многие погружены в науку и стремятся принести пользу нашей стране. Конечно, важно поддерживать инициативу и креативные идеи, направлять эту активность молодых людей в продуктивное русло», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

24 августа участники начали проходить оценочные мероприятия, решать управленческие задачи и кейсы в командах, а завтра, 25 августа, будут названы имена победителей трека.

Больше всего финалистов из Центрального федерального округа, на втором месте Северо-Западный федеральный округ, на третьем — Приволжский федеральный округ. В топе регионов по числу финалистов - Москва (68 финалистов), Санкт-Петербург (13 финалистов), Московская область (8 финалистов), Нижегородская область (5 финалистов), Приморский край (3 финалиста) и Тюменская область (3 финалиста).

В треке «Студенты» конкурса «Лидеры России» принимали участие молодые люди от 18 лет, которые в настоящий момент учатся в средних специальных или высших учебных заведениях на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более 2 лет назад. Самому старшему финалисту трека — 39 лет.

Помимо учебы финалисты трека занимаются аналитикой и исследованиями, работают в сфере юриспруденции, финансов, информационных технологий. 47% финалистов получили в школе золотую медаль, почти 34% финалистов получили диплом с отличием в вузе. 19% финалистов имеют опыт предпринимательской деятельности, а 17% работали в органах государственной власти или местного самоуправления.

Лучшие участники трека получат возможность пройти стажировки в органах государственного управления и в крупных корпорациях, воспользоваться сертификатами на дополнительное образование, поработать с наставниками из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России». Победители трека смогут встретиться с наставниками конкурса «Лидеры России».

Участников трека приветствовал Вице-президент федерации спортивной гимнастики, четырёхкратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Немов.

«Звание чемпиона всегда сложнее отстоять. В первый раз выиграть очень сложно, но отстоять всегда сложнее. Поэтому, конечно, после того, как ты выигрываешь, тебе кажется, что перед тобой все двери открыты, а не тут-то было, ребята, и здесь нужно просто понять, что надо идти дальше. Конечно, необходима пауза для того, чтобы понять, что еще ты можешь сделать, чтобы развиваться, расти дальше. Я каждый раз старался находить в себе силы иметь желание быть лучше совершенствовать самого себя. Поэтому надо расти, стараться выполнять свои задачи чуть лучше, чем другие», — рассказал он собравшимся.

«Все, кто собрались в Мастерской управления «Сенеж» уже лучшие, но надо стараться выполнять свою работу не просто на 100 процентов, а на 101. Это качество всегда ценилось, во все времена. И я говорю Вам это, и сходя из своего жизненного опыта. Кто бы мог подумать, что я, мальчик, которого мама воспитывала одна, который жил в малосемейке в городе Тольятти, станет четырехкратным олимпийским чемпионом? Однако же, получилось! И Вас тоже все непременно получится», — напутствовал участников трека прославленный спортсмен.