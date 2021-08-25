Трек «Студенты» конкурса «Лидеры России»: 127 участников из 29 регионов
Солнечногорск, Московская область, 25 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске проходит трек «Студенты» конкурса «Лидеры России». В нем принимают участие 127 человек из 29 регионов России.
24 августа участники начали проходить оценочные мероприятия, решать управленческие задачи и кейсы в командах, а завтра, 25 августа, будут названы имена победителей трека.
Больше всего финалистов из Центрального федерального округа, на втором месте Северо-Западный федеральный округ, на третьем — Приволжский федеральный округ. В топе регионов по числу финалистов - Москва (68 финалистов), Санкт-Петербург (13 финалистов), Московская область (8 финалистов), Нижегородская область (5 финалистов), Приморский край (3 финалиста) и Тюменская область (3 финалиста).
В треке «Студенты» конкурса «Лидеры России» принимали участие молодые люди от 18 лет, которые в настоящий момент учатся в средних специальных или высших учебных заведениях на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более 2 лет назад. Самому старшему финалисту трека — 39 лет.
Помимо учебы финалисты трека занимаются аналитикой и исследованиями, работают в сфере юриспруденции, финансов, информационных технологий. 47% финалистов получили в школе золотую медаль, почти 34% финалистов получили диплом с отличием в вузе. 19% финалистов имеют опыт предпринимательской деятельности, а 17% работали в органах государственной власти или местного самоуправления.
Лучшие участники трека получат возможность пройти стажировки в органах государственного управления и в крупных корпорациях, воспользоваться сертификатами на дополнительное образование, поработать с наставниками из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России». Победители трека смогут встретиться с наставниками конкурса «Лидеры России».
Участников трека приветствовал Вице-президент федерации спортивной гимнастики, четырёхкратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Немов.