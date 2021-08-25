Иркутск, 25 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 25 августа пресс-служба правительства региона, в локализованном состоянии оставалось шесть пожаров на общей площади 25 542 га, все в Катангском районе.

Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

На территории этого же муниципального образования продолжают действовать шесть ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 30 535 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 августа в Приангарье действовали 28 лесных пожаров на общей площади 137 801 га.

Читайте также: В Приангарье снизилась площадь горящих лесов