Москва, 25 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» в рамках тендера планирует определить исполнителя на опытно-конструкторскую работу «Модернизация и совершенствование экспериментальной базы испытаний для обеспечения комплексной отработки ракетно-космической техники, а также проведения тепловакуумных испытаний космических аппаратов и испытаний наземного транспортно-технологического оборудования в части работ 2022 — 2025 годов». Стартовая цена торгов превышает 1,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Итоги тендера в формате открытого конкурса подведут 23 сентября 2021 года. Начальная цена контракта — 1 493 828 100 рублей при авансе 80%. Источник финансирования — федеральный бюджет, из которого больше всего на этот проект будет выделено в 2025 году — около 543 млн рублей.

По условиям контракта, победитель должен начать работу не ранее 1 января 2022 года, а завершить до 15 ноября 2025 года.

Реализация проекта происходит в том числе в рамках стратегии цифровой трансформации госкорпорации и затронет пять космических аппаратов, а также ракеты-носители «Ангара-А5» и «Союз-5».