Мурманск, 25 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Мурманская прокуратура проверяет информацию о краже в реанимационном отделении областной клинической больницы.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации в инфекционном госпитале

Как сообщало ИА REGNUM, сын скончавшегося в медучреждении сообщил, что его отец, находясь при смерти, лишился телефона и денег на банковском счету. После его смерти выяснилось, что пропали и все его личные вещи.

«Прокуратурой Мурманской области организовано проведение проверки по информации СМИ о попытке оформления кредита и хищении денежных средств со счета мужчины во время его нахождения в реанимации, посредством принадлежащего ему мобильного телефона. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратурой области», — сообщили в прокуратуре.