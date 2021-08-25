Москва, 25 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Москве появится вторая канатная дорога. Новую подвесную дорогу возведут над Химкинским водохранилищем, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога «Лужники» — «Воробьевы горы»

Новая канатная дорога соединит районы Южное и Северное Тушино и станцию метро «Сходненская» с «Речным вокзалом». Трасса протяженностью 2,3 км пройдет на высоте 25 метров от земли.

Предполагаемый пассажиропоток — до 3 тыс. человек в часы пик и до 63 тыс. человек в сутки. Сейчас в пути между Южным и Северным Тушино составляет около 50 минут. Канатная дорога сократит время в пути до 10 минут.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, первая канатная дорога в Москве открылась в ноябре 2018 года. Она соединила стадион «Лужники» и Воробьёвы горы.

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