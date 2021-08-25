Оренбург, 25 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Оренбурге местная жительница стала жертвой мошенника. Он пообещал ей чемодан с миллионом долларов, но вместо этого лишил оренбурженку денег, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Чемодан с деньгами

Знакомство с мужчиной, который представился сержантом армии США Томасом, состоялось в соцсети. Виртуальное общение длилось два месяца. «Иностранец» сообщил женщине, что собирается переезжать в Россию, но до отъезда хочет отправить чемодан с 1,2 млн долларов США, который необходимо встретить.

Мошенник убедил женщину в том, что она обязательно получит обещанные деньги. Но следует внести 74 500 рублей для оплаты стоимости пересылки. Следуя указаниям, оренбурженка перевела деньги. Чемодан с деньгами женщина так и не получила. Она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.