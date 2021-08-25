Кубинка, Московская область, 25 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 25 августа на форуме «Армия-2021» на аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и новейшего вооружения, разработанного для ВКС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Так, министру обороны показали модернизированный вертолёт Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305», вертолёт Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями.

Шойгу осмотрел вертолёты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т и многофункциональные самолёты Л-410 различных модификаций, а также новейший учебный самолёт УТС-800 отечественного производства.

Министр обороны осмотрел авиатехнику, заслушал доклады представителей «Объединённой авиастроительной корпорации» и «Объединённой двигателестроительной корпорации», а также ведущих предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России заключило более 40 контрактов на общую сумму более 500 млрд рублей в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».

В результате их выполнения Вооружённые силы России пополнят более 1,3 тысячи новых образцов техники. Кроме этого, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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